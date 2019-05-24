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Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor? Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun dizisinden ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2019 02:53 | Son Güncelleme

Star TV'nin yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım'dan ilk fragman yayınlandı. Peki Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? Konusu nedir? Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlayacak? İddialı dizinin yayın tarihi de açıklandı. İşte Benim Tatlı Yalanım 1. bölümden ilk fragman.

Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in başrolünü paylaştığı, Star’da 13 Haziran Perşembe izleyici ile buluşacak olan Benim Tatlı Yalanım’ın ilk fragmanı izleyici ile buluştu. Renkli ve sıcak nlatımı ile beğeni toplayan tanıtım şimdiden merak uyandırdı.

Nejat ve Suna’nın beyaz bir yalanla başlayıp, tutku dolu bir aşka dönüşecek hikayeleri merakla bekleniyor.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU NEDİR?
Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

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Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım” sevilen isimleri ve duygu yüklü hikayesi ile 13 Haziran Perşembe, 20.00’de Star’da.

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