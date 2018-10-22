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Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Survivor yarışmacısı oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede, çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı! Gerede'nin suçlamaları şoke etti

Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı

Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı. Gerede, eski sevgilisi Ahmet Ağaoğlu’ndan ayrılma kararı aldığında yastıkla bebeğini ve kendisini banyoda boğmaya çalıştığını öne sürdü.

Eski sevgilisinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu ise, “Bu kesinlikle doğru değildir. Yaklaşık 3 milyon lira borcum vardır. 7 bin lira tedbir nafakasının düşürülmesini istiyorum” dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde; Bennu Gerede ile Ahmet Ağaoğlu’nun 2006’da başlayan ve yaklaşık 2.5 yıl süren ilişkisinden New York’ta evlilik dışı bir çocuklarının dünyaya geldiği anlatıldı.

Çocuğu ile soy bağı kuran baba Ahmet Ağaoğlu’nun daha sonra Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının anlatıldığı dava dilekçesinde, “Müvekkil Bennu Gerede 9 aylıkken bebeği ile birlikte konuttan ayrılmaya karar vermiştir. Bunun üzerine davalı Ahmet Ağaoğlu müvekkil Bennu Gerede’yi ve bebeği yastıkla boğmaya çalışmıştır. Müvekkil 10 yıl boyunca çocuğa tek başına bakmıştır.

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Müvekkilin Ağaoğlu’ndan olan çocuğundan başka 3 çocuğu daha vardır. 4 çocuğuyla Bali’ye yerleşen müvekkil Bennu Gerede bir süre önce Türkiye’ye dönmüş ve çocuklarıyla birlikte annesinin Nişantaşı’ndaki evine yerleşmiştir. Çocuğu için müvekkile 2 Nisan 2018’e kadar düzenli olarak 3 bin dolar ödeyen davalı Ahmet Ağaoğlu, artık çocuğa ödeme yapmayacağını bildirmiştir. İş bulmakta güçlük çeken müvekkil de bu davayı açmak zorunda kalmıştır” denildi.

AYLIK 50 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ

Müvekkilinin annesiyle oturduğunu dava dilekçesinde anlatan Bennu Gerede’nin avukatı, “Müvekkilin kira ödeyecek bir geliri yoktur. Faturalar ile 4 çocuğun aylık yiyecek gideri 10 ila 15 bin lira arasındadır. Davalıdan olan çocuğun tüm masrafları toplamı ise 23 bin 950 liradır. Çocuk için aylık 50 bin lira nafakaya hükmedilmesi gerekir. Davalı Ahmet Ağaoğlu Adana’daki arazilerde yıllık en az 1 milyon dolar karla çiftçilik yapmıştır. Ayrıca davalı Türkiye’nin en önemli fotoğrafçılarındandır. Son derece lüks yaşam koşulları içerisinde yaşayan davalının müşterek çocuktan bunu esirgemesi kabul edilemez” dedi.

Mahkeme ara kararında babanın müşterek çocuğa aylık 7 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

NAFAKA DÜŞÜRÜLSÜN

Davaya cevap veren Ahmet Ağaoğlu ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Müvekkilinin davacı Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamadığını cevap dilekçesinde anlatan Ahmet Ağaoğlu’nun avukatı şunları söyledi:

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“ Çocuk ile davacıyı yastıkla boğmaya çalıştığı iddiası çok vahimdir. Bu kesinlikle doğru değildir. Müvekkil her zaman oğlunu görmek istemiş, ancak davacı buna engel olmuştur. Müvekkilim çocuğu ile görüşebilmek için 9 yıl önce dava açmış kişisel ilişkiye ilişkin mahkeme kararında müvekkilimin çocuk ile çok iyi ilgilendiği ve çocuk ile görüşmesinde olumsuz hiçbir durumun olmadığı ifade edilmiştir. Görüleceği gibi müvekkilimle çocuğunun görüşmesine engel olan davacının kendisidir.

Bali’de tam 12 gün çocuğuyla vakit geçiren müvekkilimin vedalaşmadan ayrıldığı iddiası da doğru değildir. Davacının iş bulamadığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Zira davacı fotoğraf sanatçısıdır ve varlıklı bir aileye mensup olup kira geliri vardır. Türkiye’deki oturdukları evin tüm giderlerinden müvekkilim sorumlu tutulamaz. Diğer 3 çocuğun babası müvekkilim değildir."

Adana’daki atıl durumdaki miras kalan araziler için kredi çeken müvekkilimin Ağustos 2018 itibarıyla 910 bin lira borcu, banka kredileri ve ziraat firmasına da yaklaşık 2 milyon lira borcu vardır. Mahkemenin verdiği 7 bin liralık tedbir nafakasının düşürülmesini ve nafakanın makul bir seviyeye indirilmesini istiyoruz”


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