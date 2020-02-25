Bennu Yıldırımlar'dan Yaprak Dökümü itirafı

Bennu Yıldırımlar, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Yıldırımlar uzun süren dizide sürekli ağlamasından dolayı yaşadığı zorluğu anlattı.

Yıldırımlar yaptığı açıklamada, "Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim” ifadelerini kullandı.

