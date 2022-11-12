Bensu Soral'dan 'çocuk' itirafı! 'Kesinlikle...'

Diş doktoruna geldiğini söyleyen Bensu Soral, konuşmakta zorluk çekti.

"ÇOK KÖTÜ OLUYORSUN"

Çocuklarının elinden alındığı sahnelerde yaptığı oyunculukla adından söz ettiren Bensu Soral, "Korkunç bir his gerçekten. Acı bir sahneydi. Ama hayatta bu tür şeyler yaşanıyor. Empati kurduğunda gerçekten çok kötü oluyorsun" dedi.

"KENDİ ÇOCUĞUM OLSAYDI..."

Küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirten Soral "Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz tirajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız.



Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmazdım. Çocuklar, çocukluğunu yaşamalı" diye konuştu.

