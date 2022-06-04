Benzema da kimmiş! Cornelius tek başına Fransa'yı yıktı geçti...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa, 1-0 öne geçmesine rağmen, 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada Danimarka'nın iki golü de Trabzonsporlu Andreas Cornelius'tan geldi.

BENZEMA İLE CORNELİUS KAPIŞMASI

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sessizliği bozan isim Karim Benzema oldu. Real Madrid'in yıldızı 51. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Danimarka ise bu gole 68 ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius'un golleriyle karşılık verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Danimarka'da maçın kahramanı Cornelius, 60. dakikada oyuna girdi. Fransa'yı sahadan silen yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarların kazanılan şampiyonluktan sonra sevgilisi haline gelen Danimarkalı oyuncunun attığı goller paylaşım rekorları kırdı.



