SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Benzema da kimmiş! Cornelius tek başına Fransa'yı yıktı geçti...

Benzema da kimmiş! Cornelius tek başına Fransa'yı yıktı geçti...

04.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslar Ligi'nde Danimarka, Fransa'yı deplasmanda Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Cornelius'un attığı goller sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı. Bu sezon harika bir sezon geçiren Benzema'yı durdurmayı başaran Cornelius'a binlerce övgü yağdırıldı.

Benzema da kimmiş! Cornelius tek başına Fransa'yı yıktı geçti...
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa, 1-0 öne geçmesine rağmen, 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada Danimarka'nın iki golü de Trabzonsporlu Andreas Cornelius'tan geldi.

BENZEMA İLE CORNELİUS KAPIŞMASI

2022-06-03T201711Z_156822090_UP1EI631KCL25_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-FRA-DNK-REPORT

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sessizliği bozan isim Karim Benzema oldu. Real Madrid'in yıldızı 51. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Danimarka ise bu gole 68 ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius'un golleriyle karşılık verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

2022-06-03T204947Z_985366512_UP1EI631LUX3D_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-FRA-DNK-REPORT

Danimarka'da maçın kahramanı Cornelius, 60. dakikada oyuna girdi. Fransa'yı sahadan silen yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarların kazanılan şampiyonluktan sonra sevgilisi haline gelen Danimarkalı oyuncunun attığı goller paylaşım rekorları kırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkanlığı resmen bıraktı! Büyük sürpriz...Başkanlığı resmen bıraktı! Büyük sürpriz...
Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu!Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu!
Fatih Terim'e hakaretler yağdırmıştı, şimdi takımın başına geçiyor!Fatih Terim'e hakaretler yağdırmıştı, şimdi takımın başına geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı Fransa Milli Futbol Takımı Andreas Cornelius
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması!

Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması!

Başkanlığı resmen bıraktı! Büyük sürpriz...

Başkanlığı resmen bıraktı! Büyük sürpriz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Harcamalara çok dikkat edin! Günlük burç yorumları

Harcamalara çok dikkat edin! Günlük burç yorumları

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.