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Benzema'dan Giroud yorumu: "F1'le karting'i karıştırmayın"

FRANSA HABERLERİ  | 30.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Real Madridli Karim Benzema, Olivier Giroud ile kendisinin kıyaslanmasını istediği bir soruya ilginç bir yanıt verdi.

Benzema'dan Giroud yorumu: "F1'le karting'i karıştırmayın"

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Instagram üzerinden milli takımdan takım arkadaşı Olivier Giroud hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Instagram üzerinden takipçilerine yaptığı canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Karim Benzema, son dönemdeki şok açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Olivier Giroud hakkında konuşan Cezayir asıllı yıldız, "Bunu olabildiğince kibar söyleyeceğim ama, lütfen go-kart ile Formula 1'i kıyaslamayın. Ben Formula 1'im Giroud ise go-kart." ifadelerini kullandı.

Giroud'nun Fransa Milli Takımı'nda oynayabildiği için şanslı olduğunu da belirten Benzema, sözlerine şöyle devam etti; "O kendi klasmanında iyi bir oyuncu ben de kendi klasmanımda iyiyim. Oyun tarzı milli takıma uyuyor ve bunun tek nedeni milli takımda oynayabiliyor oluşu. Milli takımda iyi oynuyor çünkü etrafında Mbappe, Griezmann gibi pivot forvetle oynayıp kendine gol yolları açabilecek hızlı oyuncular var. Giroud rakip defansa ağırlığını koyuyor ve etrafındaki oyunculara gol yolu açıyor. Bu onun tarzı. Kimsenin bu tarzı beğendiğini sanmıyorum ancak milli takıma uyduğunu söyleyebilirim."

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Olivier Giroud, turnuvayı gol atamadan tamamlamıştı. Öte yandan Karim Benzema ise, hakkındaki tecavüz iddialarından dolayı 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı forması giyemiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Giroud formula 1

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