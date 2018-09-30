Juventus'ta ayrılık var

İtalyan futbolunun en başarılı kulüplerinden Juventus'ta 8 yıldır görev yapan Beppe Marotta, 25 Ekim itibarıyla kulüpteki görevinin sona ereceğini açıkladı.

Beppe Marotta, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Yöneticilerin adlarının bulunduğu bir liste yayınlanacak ve o listede olmayacağım. Farklı hikayeler üretilmeden bunu paylaşmak istedim. Kulüp sahipleri, büyük bir yeniliği uygulamaya koymak istedikleri için böyle bir karar aldılar. Görev sürem zaten 25 Ekim’de bitiyordu ve yenilenmeyecek. Bundan sonrası için tek söyleyebileceğim, İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olmayacağım. Bu ilgimi çeken bir deneyim değil" dedi.

Transferlerde önemli rol oynayan Marotta döneminde Juventus, 7 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken 2 kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.



