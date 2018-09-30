SPOR

Juventus'ta ayrılık var

İTALYA HABERLERİ  | 30.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

Juventus yöneticisi Beppe Marotta, 25 Ekim itibarıyla kulüpteki yöneticilik görevinin sona ereceğini açıkladı. Marotta, "Yöneticilerin adlarının bulunduğu bir liste yayınlanacak ve o listede olmayacağım. Kulüp sahipleri, büyük bir yeniliği uygulamaya koymak istedikleri için böyle bir karar aldılar" dedi.

Juventus'ta ayrılık var

İtalyan futbolunun en başarılı kulüplerinden Juventus'ta 8 yıldır görev yapan Beppe Marotta, 25 Ekim itibarıyla kulüpteki görevinin sona ereceğini açıkladı.

Beppe Marotta, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Yöneticilerin adlarının bulunduğu bir liste yayınlanacak ve o listede olmayacağım. Farklı hikayeler üretilmeden bunu paylaşmak istedim. Kulüp sahipleri, büyük bir yeniliği uygulamaya koymak istedikleri için böyle bir karar aldılar. Görev sürem zaten 25 Ekim’de bitiyordu ve yenilenmeyecek. Bundan sonrası için tek söyleyebileceğim, İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olmayacağım. Bu ilgimi çeken bir deneyim değil" dedi.

Transferlerde önemli rol oynayan Marotta döneminde Juventus, 7 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken 2 kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Ronaldo'dan Salah'a gönderme!Ronaldo'dan Salah'a gönderme!
En seksi transfer!En seksi transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beppe Marotta juventus

En Çok Okunan Haberler

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juventus'ta ayrılık var

Juventus'ta ayrılık var

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

En seksi transfer!

En seksi transfer!

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Çizme'de derbi Roma'nın!

Çizme'de derbi Roma'nın!

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.