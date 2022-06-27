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Bera Holding 34 milyon TL kar payı dağıtacak

27.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bera Holding 34 milyon TL kar payı dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Bera Holding AŞ'nin 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda brüt 34 milyon 160 bin TL nakit kar payı ödenmesi kararı alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta kanuni toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenen Bera Holding AŞ'nin 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran'da Konya Bera Otel'de gerçekleştirildi.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda katılımcılara 2021 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, konsolide finansal tablolar paylaşıldı ve müzakeresi yapıldı.

Toplantının sonunda 17 milyon 80 bin TL'si 1. temettü ve 17 milyon 80 bin TL'si 2. temettü olmak üzere brüt 34 milyon 160 bin TL nakit kar payı ödenmesi kararı alındı. Genel Kurul'da nakit kar payı ödemesinin 1 Temmuz ila 31 Ağustos arasında olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenmesi teklifi de kabul edildi.

Verilen bilgiye göre, Bera Holding, geçen mayısta 2022 yılı ilk çeyrek faaliyet dönemi finansal sonuçları ve karlılık oranlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Holding, 2022'de dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,8 artışla 1 milyar 681 milyon 267 bin 855 TL'ye ve dönem faaliyet karını önceki döneme göre yüzde 322 artırarak 365 milyon 794 bin 354 TL'ye çıkarmış, dönem net karını da yüzde 377 artırarak 351 milyon 739 bin 106 TL olarak gerçekleştirmişti.

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