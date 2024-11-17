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  4. Beraberliğin ardından İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri: ''Son dakikalarda topun başına geçerek...''

Beraberliğin ardından İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri: ''Son dakikalarda topun başına geçerek...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.11.2024 00:02
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A Milli Takımımızın Galler ile berabere kaldığı maçın ardından orta saha oyuncumuz İsmail Yüksek, karşılaşmanın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

Beraberliğin ardından İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri: ''Son dakikalarda topun başına geçerek...''

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, berabere kalınan Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek, maçın son bölümünde penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı bir parantez açtı.

''SON VURUŞLARDA EKSİĞİMİZ VAR''

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Galler maçını değerlendiren İsmail Yüksek, ''Son dakikaya kadar verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Şanssızdık, son vuruşlarda eksiğimiz vardı. Bunu gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçtaki eksikliğimizi gidereceğiz ve kazanacağız. şeklinde konuştu.

''BU JENERASYON HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR''

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Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getiren Yüksek ''Soyunma odasında üzüldük. Böyle bir atmosferde galibiyet veremediğimiz için üzüldük. Ama hepimiz bence bilinçliyiz, her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Salı gününe daha iyi çıkmamız gerektiğini konuştuk. Bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bunu göstereceğiz.'' ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA

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İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı hakkında ''Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikalarda topun başına geçerek. Futbolda bunlar var, herkes kaçırabiliyor. Devam etmesi çok daha önemli. Kerem, geçmişte bu takıma önemli galibiyetler aldırmış bir oyuncu. Bizim için çok bir sorun olmadı. Bugün olmadı, yarın olacaktır diyelim.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek milli takım
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