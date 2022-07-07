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Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı açıklaması! ''Bir görüşme olmuş''

07.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, bu sezon tekrar şampiyon olmak istediklerini söyledi. Berat, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le ise herhangi bir görüşmesi olmadığını belirtti. Bu sözlere rağmen Trabzonspor taraftarı sosyal medyada Acun Ilıcalı için ''Böyle giderse Türkiye'de oyuncu kalmayacak, hepsini Hull City'ye alacak'' yorumunda bulundu.

Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı açıklaması! ''Bir görüşme olmuş''
Berat Özdemir

Berat Özdemir

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor'da Berat Özdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın ne kadar tatlı-sert olsa da keyifli geçtiğini belirten Berat, "Doğayla iç içeyiz. Geçen sezon Riva'da olduğu gibi burada da huzurlu bir ortam var. Umarım ilerleyen günler de böyle devam eder" dedi.

"BU SENE DAHA İYİLERİNİ BAŞARIP TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

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Teknik Direktör Abdullah Avcı ile kampın ilk günlerinde yaptıkları konuşmayı anlatan Berat, "Hocamız, Ağustos ayını geçtiğimiz sezon ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olarak gösterdi. Gerçekten de öyle. Bir kere şampiyonluğun tadını da aldık. Biz futbolcular bu konuda doyumsuzuz biraz. Geçen sene çok güzel hazırlandık, çok güzel bir aile olduk. Umarım bu sezon daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

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Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirten Berat, "Geçen seneden daha fazla maç oynayacağımızı biliyorum. O yüzden daha geniş bir kadromuz var ki daha da genişletmeye çalışıyoruz. Birinin performansı düşerse, onun performansını tekrar yukarı çekebilecek dengede daha iyi kalitede oyuncular var elimizde. Süper Kupa'da kazanmak istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedefler vardır. Hedefler de kupadır. Umarım o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" dedi.

"PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞADIM"

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Berat, geçtiğimiz sezon yaşadığı performans düşüklüğüyle ilgili olarak ise, "Performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Dibe vurup sıçramam biraz zaman aldı. Ben kendime gelene kadar takım biraz daha oturmuştu. Trabzonspor'da oynayan-oynamayan oyuncu diye bir kavram görmüyorum. Burası Türkiye'nin en büyük camiası, görev alan ya da almayan oyuncu vardı. Ben saha içinde görev almadığım zamanlarda saha dışında tüm takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Belki de şampiyonluk böyle geldi. Şampiyonluklar da böyle gelecek. Şampiyonluklarda oynayan oyunculardan çok belki de oynamayan oyuncuların başarıları daha fazladır. Görev aldığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalıştım. Görev almadığım maçlarda ise takım arkadaşlarıma destek vermeye çalıştım" diye konuştu.

"HULL CİTY İLE BENİM BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

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Hull City'ye transferiyle ilgili gelen soruya ise Berat, "Acun başkana saygılarımı iletiyorum. Ben zannetmiyorum ki Türk bir oyuncunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Benim bir görüşmem olmadı. Sanıyorum başkan ve hocamızla bir görüşme olmuş" cevabını verdi.

"BEN AİLEMİ KUTLAMALARA ÇAĞIRMADIM"

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Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak ise Berat, "Ben ailemi kutlamalara çağırmadım. Ben duygusal bir insanım. Onlar benden daha duygusal. Başka bir kulüp böyle bunu kutlayamazdı. Antalyaspor maçında taraftarlarımızın sahaya girdiği bir video var. Hala arada açıp açıp o videoları izliyorum. Yurt dışında da birçok kulübe öncü olduk. Ne mutlu bize. Umarım tekrarlarını da yaşarız" açıklamasını yaptı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"

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Şampiyonlar Ligi'yle ilgili olarak ise Berat, "Futbolun zirvesi. Öncelikle hedefimiz gruplara kalmak. Gruplara kalarak o Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'a defalarca dinletmek istiyoruz. Trabzon halkı Trabzonspor camiası oraları hak ediyor. Bizim de tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. İlk hedefimiz gruplara kalmak ama Santiago Bernabeu Stadyumu'nu görmeyi çok istiyorum. Kat kat tribünler çok hoşuma gidiyor. Güzel bir deplasman olabilir ama Trabzon daha zor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor hull city
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