Berat Özdemir, Fenerbahçe'ye attığı golü eski sevgilisi Çağla Bozcaada'ya göndermiş

Trabzonspor orta sahasının yıldız ismi Berat Özdemir'in Fenerbahçe'ye attığı gol büyük alkış toplamıştı. Attığı gol sonrası Fenerbahçe tribünlerine koşan ve el işareti yapan yıldız oyuncunun bu hareketi kime yaptığı ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

Sosyal medya fenomeni olan Çağla Bozcaada'nın eski sevgilisi olan Berat Özdemir'in gol sevincini bilerek o tribüne yaptığı ortaya çıktı.

ÇAĞLA BOZCAADA'DAN PAYLAŞIM

Çağla Bozcaada, Berat Özdemir'in golünden sonra yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, ben yanlış yere şans getirdim galiba'' şeklinde bir açıklama yaptı.





