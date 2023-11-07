SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Berat Özdemir, Fenerbahçe'ye attığı golü eski sevgilisi Çağla Bozcaada'ya göndermiş

Berat Özdemir, Fenerbahçe'ye attığı golü eski sevgilisi Çağla Bozcaada'ya göndermiş

07.11.2023 14:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta rakip fileleri havalandıran Berat Özdemir'in gol sevincini tribüne göndermesi bir hayli dikkat çekmişti. Yaptığı gol sevincindeki detay sosyal medyada ortaya çıktı.

Berat Özdemir, Fenerbahçe'ye attığı golü eski sevgilisi Çağla Bozcaada'ya göndermiş
Berat Özdemir

Berat Özdemir

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor orta sahasının yıldız ismi Berat Özdemir'in Fenerbahçe'ye attığı gol büyük alkış toplamıştı. Attığı gol sonrası Fenerbahçe tribünlerine koşan ve el işareti yapan yıldız oyuncunun bu hareketi kime yaptığı ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

0a12d4582be37e657a5dc33b2dec8fac-1699126509

Sosyal medya fenomeni olan Çağla Bozcaada'nın eski sevgilisi olan Berat Özdemir'in gol sevincini bilerek o tribüne yaptığı ortaya çıktı.

ÇAĞLA BOZCAADA'DAN PAYLAŞIM

Screenshot_1

Çağla Bozcaada, Berat Özdemir'in golünden sonra yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, ben yanlış yere şans getirdim galiba'' şeklinde bir açıklama yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'nın kararı Beşiktaş'ı Rashica'dan mahrum bırakabilir!UEFA'nın kararı Beşiktaş'ı Rashica'dan mahrum bırakabilir!
''Fenerbahçe kongre üyesi hamburger siparişi verdi''''Fenerbahçe kongre üyesi hamburger siparişi verdi''
''Aday olmamaya karar verdik''''Aday olmamaya karar verdik''
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Berat Özdemir fenerbahçe biler da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.