'Berber'den ilk kare geldi! Mert Yazıcıoğlu Burak Özçivit'le paylaşım yaptı, tarzına beğeni yağdı! "Her şekilde iyi olamazsın ama"

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit, beraber rol aldıkları Berber filminden ilk kareyi paylaştılar. Baba oğulu canlandıracak olan ikilinin tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Önce Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren ve ardından Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olan Mert Yazıcıoğlu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

AŞK101 dizisindeki Sinan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Yazıcıoğlu, Netflix'te yayınlanacak olan Berber dizisinin çekimlerine başladıklarını duyurdu.

Burak Özçivit ile bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, değişen tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

'HER ŞEKİLDE DE İYİ OLAMAZSIN AMA'

Kıyafet seçimi ve saç tıraşı ile oldukça farklı görünen Yazıcıoğlu'na takipçilerinden 'Her şekilde de iyi olamazsın ama Mert', 'Hadi gir de süpür şu ortalığı', 'Hem beyefendi hem serseri', 'Serserilik de ayrı yakışmış' gibi yorumlar geldi.

10 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu olan Mert Yazıcıoğlu, aslen Denizlilidir. Ünlü oyuncunun bir de abisi bulunmaktadır.

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Yazıcıoğlu, Dedemin İnsanları filmi ile sektöre adım attı.





