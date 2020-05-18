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Berberden, sosyal izolasyon için şeffaf izolasyon

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde berberlik yapan Mithat İlbaş, müşterilerin arasında sosyal izolasyonu sağlamak için şeffaf branda ile önlem aldı.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de berber ve kuaförler dezenfekte edildikten sonra belirlenen kurallar kapsamında açıldı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde berberlik yapan Mithat İlbaş, müşterilerin arasında sosyal izolasyonu sağlamak için şeffaf branda ile önlem aldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de berber ve kuaförler dezenfekte edildikten sonra belirlenen kurallar kapsamında açıldı. Solhan ilçesinde de berberlik yapan Mithat İlbaş, uyulması gereken kuralların üzerine kendi yeni tedbirler aldı. İş yerinde müşterilerin arasında sosyal izolasyonu sağlamak için şeffaf branda çeken İlbaş, bu şekilde müşterilerine hizmet vermeye başladı.
14 maddelik genelgeye harfiyen uyduğunu belirten berber İlbaş, “iki müşterinin arasındaki diyaloğu kesmek amacıyla bıranda kullandım. Dezenfektan kullanıyorum. Tıraş yaparken malzememi, makas ve tarakları dezenfekte ediyorum. Müşteriyi tıraş ettikten sonra tekrar dezenfekte edip ikinci müşteriye hazırlanıyorum. Tek seferlik havlu, ense temizleme fırçası kullanıyorum. Bunun yanı sıra müşterime tek kullanımlık penuvar kullanıyorum. Camımıza da müşteriyi uyarmak amacıyla ‘maskesiz girilmez, mesafeyi koruyalım’ gibi notlarımızı astık. Biz gereğini yaptığımızı düşünüyoruz”dedi.
Alınan tüm kurallara herkesin uymasını isteyen vatandaşlarda, berberlerinin hassas düşünerek yaptığı uygulamadan memnun olduklarını aktardı.

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