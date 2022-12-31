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Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

31.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini son zamanlarda hem özel hayatı hem de ekran önü çalışmalarıyla adından söz ettirmeye başladı. Yılbaşı akşamında Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılan Berdan Mardini hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

Berdan Mardini, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katıldı. Hem şarkıcı hem oyuncu olan Berdan Mardini, Survivor 2023 sezonunda da boy gösterecek. Peki Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini 42 yaşındadır. Babası devlet memurudur. Okul hayatına Diyarbakır'da başlayan Mardini, müzikle o dönemlerde ilgilenmeye başladı. Babası emekli olduğunda İstanbul'a yerleşti. Lise eğitimini İstanbul'da aldı ve üniversiteyi kazanamayınca babasının tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. 2 yıl boyunca bu atölyede çalışan bağlama kursuna başladı. Şans eseri, bir eğlence mekanında şarkı söyledi ve böylece müzik dünyasına girdi.

Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yaptı. O zamanlarda konservatuar sınavlarına giren Mardini başarılı olamadı.

Berdan Mardini kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

Berdan Mardini "Senden Çocuğum Olsun" şarkısıyla çıkış yakaladı.

BERDAN MARDİNİ EVLİ Mİ?

Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile 2010'da hayatını birleştirdi. Bu evlilik, 2021'in Mart ayında sona erdi.

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