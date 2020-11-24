Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Berdan Mardini, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü türkücü son olarak çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu.

"Benim gözümde Hristiyanı, Süryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

"ONLAR KUTLAYINCA TAŞA MI TUTACAKSINIZ?"

Sonrasında yapmış olduğu yoruma gelen tepkilere de yanıt veren Mardini, şu satırları yazdı: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."

