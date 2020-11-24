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  4. Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'

Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'

24.11.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'

Ünlü türkücü Berdan Mardini, sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte Noel hazırlığı yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlara kızan Mardini, "Bırakın bu yobazlıkları" sözleriyle tepki gösterdi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Berdan Mardini, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü türkücü son olarak çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu.

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"Benim gözümde Hristiyanı, Süryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

"ONLAR KUTLAYINCA TAŞA MI TUTACAKSINIZ?"

Sonrasında yapmış olduğu yoruma gelen tepkilere de yanıt veren Mardini, şu satırları yazdı: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mardini neden kızıyorsun ki adam dogru söylemiş noelin islamla alakası yok ki .

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