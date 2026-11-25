TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen isimlerden biri de Güzide Mertcan idi. Güzide Mertcan’ın milyonluk evi ve hayatı bir dönem sık sık gündeme geliyordu.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Güzide Mertcan'ın son hali ve yaptığı proje ortaya çıktı. Bir dönem 7 milyonluk villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, aşk ve dramı harmanlayan bir roman yazarak dikkat çekti.

Yayınevinde sözleşme imzalarken pozlarını paylaşan MasterChef Güzide'yi görenler şaşırdı. Sosyal medyada "Sonuna kadar şaka sandım", "Hayırlı olsun", "10 parmağında 10 marifet" yorumları yapıldı.

Eski yarışmacının aynı zamanda Gaziosmanpaşa'da da bir restoranı bulunuyor.



GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Güzide Mertcan, Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj Bölümünden mezun oldu. Kariyerine moda ve tekstil sektöründe adım atan Mertcan, 2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında elde ettiği üçüncülükle geniş kitleler tarafından tanındı.