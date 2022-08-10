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Bereket eş anlamlısı nedir? Bereketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı kelimeler yazılış ve okunuş itibarıyla farklı olsa da anlam olarak aynı anlamı ifade edebilir. Böyle kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimelerden biri olan bereket, Arapça kökenli bir kelimedir ve eş anlamlısı bolluk, rahmet, verimlilik kelimeleridir. Bereket kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bereket eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bereket eş anlamlısı nedir? Bereketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez. Eş anlamlı kelimelerin çoğunda birisi genel olarak yabancı kökenli bir kelimedir. Yazılışları farklı olan kelimelerin anlamları aynıdır ve birbiri yerine kullanılabilir. Bereketin eş anlamlısı ise birden fazla olarak bilinir.

Bereket Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler

Dilimize Arapçadan gelmiş bir kelime olan bereket kelimesi, alışılandan ve olağandan çok olma durumu ve bol verim anlamlarına gelir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan bereket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazla olup bolluk, rahmet ve verimlilik olarak karşımıza çıkar. Aynı anlamları barındırmalarına rağmen yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeler, cümle içerisinde kullanıldıkları zaman anlamda herhangi bir değişme meydana gelmez. Türk Dil Kurumu'ndan öğrenilebilen eş anlamlı kelimeler Türkçede çok fazla sayıda bulunur.

Taşıdığı anlam ve cümle içerisinde kullanımına bakılacak olursa bereket eş anlamlısı olarak en çok bolluk kelimesi kullanılır. Rahmet ve verimlilik sözcükleri de bereketin eş anlamlıları olarak kullanılır.

Bereketin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Özellikle Türk Dil Kurumu açısından bakılırsa bereket kelimesi yerine en çok kullanılan kelime bolluktur. Yazılışları ve okunuşları her ne kadar farklılık göstermiş olsa da aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimeler olarak ifade edilir. Bereketin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Bu yıl yağmur konusunda bolluk yaşanıyor.
  • Geçen sene balık çok daha bereketliydi.
  • Tarımda verimlilik oldukça önemlidir.
  • Hava koşullarına bakılırsa bu aralar rahmet çok olacak.

Farklı örnek cümleler üzerinden bereket kelimesinin eş anlamlıları ile cümlede hiçbir anlam değişikliği olmadan örnekleri çoğaltabilmek mümkündür.

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