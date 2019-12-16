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Beren Saat'in beyaz elbiseli pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:29 | Son Güncelleme

Atiye dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Beren Saat verdiği pozla gündeme bomba gibi düştü. Beyaz elbisesinin eteklerini açarak yerde yatıp poz veren Saat'in fotoğrafını görenler "İç çamaşırı giymemiş mi?" yorumunu yağdırdı.

Beren Saat'in beyaz elbiseli pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile boşanma haberleriyle gündeme gelen ve sonrasında evliliğine ikinci şansı veren oyuncu Beren Saat, bir dergi için kamera karşısına geçti. Başrol oynadığı Atiye dizisinin yayınlanması için adeta gün sayan oyuncu, verdiği cüretkar pozlarla herkesi şaşırttı.

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Based İstanbul dergisi için çok konuşulacak pozlar veren Beren Saat, pozlardan birini de Instagram hesabından yayınladı. Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi.

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Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise "İç çamaşırı giymemiş mi?" sorusunu sordu.

Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat'i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu.

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Beren Saat'in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için 'Altı çıplak', 'Çok güzelsin', 'İnsan bir don giyer kız' gibi yorumlar yapıldı.

Saat derginin "Ünlü olma hali seni nasıl etkliyor" sorusuna ise "Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre" yanıtını vermişti.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bizene
TEYZEMDE SIYIRDI.
SİZCE NE DEMELİ BU İŞE!!!
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