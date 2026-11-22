Florentia Village’da yeni yıl heyecanını müzik ve eğlenceyle buluşturan Winter Village, Aleyna Tilki’yi ağırladı. Sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle kış akşamına hareket katan şarkıcı , ücretsiz konserde müzikseverlerle buluştu.

Yeni yıl konseptiyle hazırlanan festivalde sevilen şarkılarını söyleyen Tilki, Winter Village sahnesinde izleyicilere sürpriz yaparak “Kaygılarım” isimli yeni şarkısını ilk kez seslendirdi.

Sahne kostümleriyle dikkat çeken ünlü isim yine tercih ettiği sıra dışı kombiniyle gündeme geldi. Siyah, pembe ve metalik detayların bir araya geldiği iddialı tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

Siyah transparan üstünü pembe iç çamaşırı detayıyla tamamlayan Aleyna Tilki mini etek formundaki parçalı tasarımıyla da alışılmışın dışında bir görünüm sergiledi.

Jartiyer detaylı çorapları ve metalik aksesuarlarıyla punk-rock tarzını yansıtan kombin, cesur moda anlayışını gözler önüne serdi.



Sosyal medyada da konuşulan Tilki'nin tarzına "Kafası karışık duruyor", "Marjinal olacağım derken kötü görünüyor", "Of göz yoruyor" yorumları yapıldı.