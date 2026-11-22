Sana Ne Bana Ne'nin konuğu olan Onur Büyüktopçu, Ceren Akdağ'a zayıflama itirafında bulundu. Oyuncu "Zayıflama iğnesini hiç ağzıma sürmedim" diyerek kahkaha attı. Onur Büyüktopçu daha sonrasında ise itiraf etti.

Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırarak hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu 28 kilo verdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ben zayıflama iğnesiyle zayıfladım. 28 kilo verdim, İlk böyle zayıfladığım dönemde diyet falan filan demiştim yalan yok dedim. İçimden bir insan çıktı."

Onur Büyüktopçu devamında ünlülerin bu konuda ısrarlı yalan söylemesine sinirlendiğini söyleyerek "Ben haksızlık ettim kendime dedim. Ben söylemeye başladım çatır çatır. Ben zayıflama iğnesiyle zayıflıyorum dedim. Bana diyet ve spor demek komik geliyor. Yıllarca veremeyip birden veriyorsun ne oldu böcek mi soktu da veriyorsun? Ben ilk başta utandım ve öneriyor gibi olmak istemedim" dedi.

Onur Büyüktopçu doktor kontrolünde zayıflama iğnesi yaptırdığını söyledi.