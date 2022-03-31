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Beren Saat'in konuşması gündemde! "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan..."

31.03.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat ile Kenan Doğulu 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda açıklamalarıyla Twitter'da gündem oldu. "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat ne dedi?

Beren Saat'in konuşması gündemde! "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan..."

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Beren Saat’in yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Saat takipçilerinden hem destek hem de tepki gördü.

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat konuşmasına şöyle devam etti:

"Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor."

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“ÖĞRENCİLER DERSLERE AÇ GİRİYOR”

Beren Saat konuşmasının devamında ise "Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor" diyerek devam etti ve ekledi:

"Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor. Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız gittikçe kültürsüzleşmiştir. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor.

IRKÇILIK ÇOCUKLARIMIZIN KADERİ OLMASIN

Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta ‘geleceğimi kirletmeyin’ diye seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocuklara iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek. Dünya Bankası’nın çalışmasına göre 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları nedeniyle göç etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere kucak açması sebebiyle yaşadıklarını birazcık düşünün. Barınma sağlık ve eğitim haklarından mahrum kalan çocukları düşünün. Sokaklarımızda yaşanan çatışmaları da hatırlayalım veya Türk misafirperverliğimizin böyle bir durumdan nasıl sınandığını…

Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık çocuklarımızın kaderi olmasın. Berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım.

KENAN DOĞULU’DAN ‘MÜZİK YASAĞI’ TEPKİSİ

Kenan Doğulu ise konuşmasında müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını söyleyerek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını istedi.

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