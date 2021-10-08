Beren Saat'in tayt-ceket kombini gündem oldu

Son olarak Atiye dizisinde rol alan Beren Saat sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre ayrılık sinyalleri veren Saat geçtiğimiz sene evliliğine bir şans daha vermişti. İlişkisini toparlayan ve mutlu bir birliktelik geçiren Beren Saat yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Tarzıyla sürekli gündem olan Beren Saat, yine kombiniyle sosyal medyayı ikiye böldü. Tayt, ceket ve topuklu ayakkabı giyen oyuncu, ayna karşısında selfie yaptı.

Saat'in tarzını sade ve güzel bulanların yanında beğenmeyenler de vardı.

