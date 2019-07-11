MAGAZİN

Beren Saat sorulan sorular üzerine gerildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Uzun süredir Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalandı. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine rahatsız olan Saat'in gergin anları ise dikkat çekti.

Güzel oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Beren Saat, önceki gün kız arkadaşıyla görüntülendi.

Muhabirleri karşısında gören oyuncu, evliliği hakkındaki sorulardan dolayı gerildi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Boşanma haberleriyle ilgili açıklama yapmayan oyuncu, dün yaptığı "Size sıradan biriymişsiniz davranan insanları sevmeyin" paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Paylaşım yaptıktan kısa bir süre sonra görüntülenen Beren Saat, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına güler yüzlü şekilde selam verdi.

Ancak oyuncu, evliliği hakkında gelen sorular üzerine gergin anlar yaşadı. Muhabirlere ısrarla teşekkür eden ve özel hayatı hakkında konuşmak istemediğini belirten Saat, kız arkadaşına sarılarak basın mensuplarının yanından uzaklaştı. (2. Sayfa)

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