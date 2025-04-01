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Çocuktan Al Haberi'nin bilmiş miniği Ada Derin Acarsen büyüdü koca kız oldu! Son haline yorum yağdı

2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Çocuktan Al Haberi programında sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile gönülleri feth eden Ada Derin Acarsen şimdilerde kocaman bir kız oldu. Bilmiş tavırlarıyla dikkat çeken Ada Derin'in son halini görenler çok şaşırdı.

Çocuktan Al Haberi'nin bilmiş miniği Ada Derin Acarsen büyüdü koca kız oldu! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırlar hâlâ hafızalarımızda...

Programa bilmiş tavırlarıyla damga vuran Ada Derin Acarsen şimdi son haliyle gündem oldu. Programa katıldığında henüz 6 yaşında olan Ada Derin büyüdü ve kocaman oldu.

ada derin

Büyüyünce bale öğretmeni olmak istediğini söyleyen Ada Derin, müzikle uğraşıyor ve piyano çalıyor.

ADA DERİN 2

İlk sezon programda yer alan çocuklardan biri olan Derin, büyüdükçe güzelleşmiş ve güzelleşmekle de kalmayıp fikirlerinin de arkasında durmuş gibi...

son hali

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Ada Derin'in paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

son hali 2

YORUM YAĞDI

Ada Derin'in son haline sosyal medyada; 'Ne güzel büyümüşsün', 'Çok güzelleşmişsin', 'Maşallah sana', 'Yıllar ne çabuk geçiyor', 'Zaman hızlı akıyor' gibi yorumlar yapıldı.

SON HALİ 3

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çocuktan al haberi Ada Derin Acarsen
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