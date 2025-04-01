Çocuktan Al Haberi'nin bilmiş miniği Ada Derin Acarsen büyüdü koca kız oldu! Son haline yorum yağdı

Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırlar hâlâ hafızalarımızda...

Programa bilmiş tavırlarıyla damga vuran Ada Derin Acarsen şimdi son haliyle gündem oldu. Programa katıldığında henüz 6 yaşında olan Ada Derin büyüdü ve kocaman oldu.

Büyüyünce bale öğretmeni olmak istediğini söyleyen Ada Derin, müzikle uğraşıyor ve piyano çalıyor.

İlk sezon programda yer alan çocuklardan biri olan Derin, büyüdükçe güzelleşmiş ve güzelleşmekle de kalmayıp fikirlerinin de arkasında durmuş gibi...

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Ada Derin'in paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

YORUM YAĞDI

Ada Derin'in son haline sosyal medyada; 'Ne güzel büyümüşsün', 'Çok güzelleşmişsin', 'Maşallah sana', 'Yıllar ne çabuk geçiyor', 'Zaman hızlı akıyor' gibi yorumlar yapıldı.