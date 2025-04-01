İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergünlü evleniyor mu? Sevgilisiyle memleketine gitti

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, uzun süre birlikte olduğu Onur Unburden 2022'de ayrılmasının ardından, DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ergüçlü, bayram tatili için sevgilisiyle İstanbul Havalimanı’nda KKTC’ye giderken görüntülendi. Ergüçlü’nün Çelik’le ailesini tanıştıracağı iddia edildi.

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen aşıklar “İyi bayramlar” diyerek sorulan soruları cevapsız bıraktı.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Geçtiğimiz günlerde, “Evlilik teklifi gelirse tepkiniz ne olur?” sorusuna, “Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. ‘Evet’ derim herhalde” diyen oyuncu evliliğe yeşil ışık yakmıştı.