Beren Saat'ten DJ Maga açıklaması

Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk -ı Memnu'nun bölümlerinin hala büyük reyting getirmesine, "İlgiden memnunum fakat ben izlemiyorum" dedi.

Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat'in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki bendim" dedi.

Saat, son olarak eşi Kenan Doğulu'nun 45. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı, "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı" sözleri sorulunca muhabirlere "İyi akşamlar" dileyip uzaklaştı. (Uçankuş)

