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Beren Saat'ten DJ Maga açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat İstanbul gecelerinde görüntülendi! Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Beren Saat'in, Fransız Dj Maga ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Saat o iddialara bakın ne dedi.

Beren Saat'ten DJ Maga açıklaması

Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk -ı Memnu'nun bölümlerinin hala büyük reyting getirmesine, "İlgiden memnunum fakat ben izlemiyorum" dedi.

Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat'in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki bendim" dedi.

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Saat, son olarak eşi Kenan Doğulu'nun 45. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı, "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı" sözleri sorulunca muhabirlere "İyi akşamlar" dileyip uzaklaştı. (Uçankuş)

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Beren Saat Beren Saat instagram DJ Maga

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