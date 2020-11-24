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Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?

24.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?

Geçtiğimiz yıl eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat, katıldığı programda merak edilenleri anlattı. Ünlü oyuncu, "Kendi sektörünün içinden biriyle birlikte olduğun zaman biraz daha her şey yorucu ve birbirini tekrar eden hayat hikayelerine dönüşüyor. Ama bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti. Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik" dedi.

Beren Saat, Kosova’nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Saat, ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili “Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey. Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek” ifadelerini kullandı.

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Saat, “Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Kendi sektörünün içinden biriyle birlikte olduğun zaman biraz daha her şey yorucu ve birbirini tekrar eden hayat hikayelerine dönüşüyor. Ama bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti.

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'BENİM YAZDIĞIM ŞARKILARLA...'

Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik. Benim yazdığım şarkılarla stüdyo çalışması yapmaya başladık. Kendi hikayelerimi anlatmaya başlayacağım yeni bir dönem benim için.

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