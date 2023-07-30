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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu! "Seni çok seviyorum"

30.07.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatilde sakatlanan ve koltuk değnekleriyle dolaşan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun kendisini öptüğü bir fotoğrafı, "9'uncu yılımız kutlu olsun sevgilim" sözleriyle paylaştı.

2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, 9'uncu yıldönümlerini kutluyor. Sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Saat, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, eşinin kendisini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Saat, Doğulu'ya, "9'uncu yılımız kutlu olsun sevgilim" sözleriyle seslendi.

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"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

Çift, daha önce evliliklerinde kriz yaşamıştı. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti: Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

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Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaşınca dikkat çekti Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaşınca dikkat çekti

Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı."

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