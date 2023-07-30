Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz tanınan oyuncudan aynı selfie'si

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdiğini ve trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, son olarak Tayland’a giderek cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğini söylemişti.

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini sosyal medyadan paylaştı.

Ahmet Melih Yılmaz olarak tanınan oyuncunun mini etekli pozuna beğeni yağdı.

