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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında görüntülendi

21.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu'nun ardından 12 yıl sonra aynı projede buluşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat çifti New York sokaklarında görüntülendi. Çekimleri süren İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan ikilinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yine bir araya geldi. Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimlerinin ardından New York'a gitti.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimlerinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

NETFLIX PAYLAŞMIŞTI

OGM Pictures imzasıyla çekilen bir aşk filminde buluşan ikilinin fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından paylaşılmıştı. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verilmişti.

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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ
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