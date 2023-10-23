Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hayranları yeni Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı hakkında yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisi üzerinden geçen 13 yılın ardından tekrar bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filmi nedeniyle şu sıralar tatlı bir heyecan yaşıyor. Filmin çekimleri New york'ta gerçekleştirildi. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filminin Netflix'te yayınlanacağı tarih...

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Film için kısa bir teaser da Netflix'te gösterildi.

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ 13 YIL SONRA AYNI PROJEDE!

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan ikili 13 yıl sonra tekrar bu proje için kamera karşısına geçti.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANMIŞTI

24 Kasım'da yayına girecek olan yapımın ilk görüntüleri büyük beğeni topladı.

Kısa süreli bir ön gösterimi yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı filmi, kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.





