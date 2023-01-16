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  4. Beren Saat yerine Farah Zeynep Abdullah gelmişti! Bihter filminin Behlül’ü kim olacak?

Beren Saat yerine Farah Zeynep Abdullah gelmişti! Bihter filminin Behlül’ü kim olacak?

16.01.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizilerden Aşk-ı Memnu film olarak ekrana dönecek. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünde olduğu dizinin filminde Farah Zeynep Abdullah Bihter'e hayat verecek. Dizide Behlül'ün kim olacağı merak edilirken o isimler gündeme geldi.

Beren Saat yerine Farah Zeynep Abdullah gelmişti! Bihter filminin Behlül’ü kim olacak?

Aşk-ı Memnu efsanesi sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünde olduğu dizinin şimdi de filmi çekiliyor. Aşk-ı Memnu eserindeki Bihter karakterinin hikâyesi “Bihter” adıyla sinemaya aktarılıyor.

Filmi TAFF Pictures Netflix için çekecek. “Bihter” filminin başrolünde de Farah Zeynep Abdullah’ın olacağı açıklandı. Filmi de Farah Zeynep Abdullah’ın izlenme rekorları kıran filmi “Bergen”i yöneten Mehmet Binay ve Caner Alper çekecek. Hazırlıkları başlayan filmin senaryosu ise Merve Göntem imzası taşıyor.

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Mart ya da en geç nisan ayında sete çıkması planlanan film için kimlerin düşünüldüğü de konuşulmaya başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Behlül rolü için düşünülen isimler arasında Ekin Koç, Serkan Çayoğlu, Tolga Sarıtaş, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Halit Özgür Sarı, Boran Kuzum ve Deniz Can Aktaş var.

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Oyuncularla yapılacak deneme çekimlerinin ardından Behlül’e kimin hayat vereceği belli olacak.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Farah Zeynep Abdullah Kıvanç Tatlıtuğ 1 yıl mehmet binay ve caner alper

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