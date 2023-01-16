Beren Saat yerine Farah Zeynep Abdullah gelmişti! Bihter filminin Behlül’ü kim olacak?

Aşk-ı Memnu efsanesi sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünde olduğu dizinin şimdi de filmi çekiliyor. Aşk-ı Memnu eserindeki Bihter karakterinin hikâyesi “Bihter” adıyla sinemaya aktarılıyor.

Filmi TAFF Pictures Netflix için çekecek. “Bihter” filminin başrolünde de Farah Zeynep Abdullah’ın olacağı açıklandı. Filmi de Farah Zeynep Abdullah’ın izlenme rekorları kıran filmi “Bergen”i yöneten Mehmet Binay ve Caner Alper çekecek. Hazırlıkları başlayan filmin senaryosu ise Merve Göntem imzası taşıyor.

Mart ya da en geç nisan ayında sete çıkması planlanan film için kimlerin düşünüldüğü de konuşulmaya başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Behlül rolü için düşünülen isimler arasında Ekin Koç, Serkan Çayoğlu, Tolga Sarıtaş, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Halit Özgür Sarı, Boran Kuzum ve Deniz Can Aktaş var.

Oyuncularla yapılacak deneme çekimlerinin ardından Behlül’e kimin hayat vereceği belli olacak.





