Sala'nın kız arkadaşından olay yaratan iddia!

Dalman, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Galler radyosuna yaptığı açıklamada, kulüp sahibi Vincent Tan başta olmak üzere yönetimin, takımın ve taraftarların şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından destek mesajları alıyoruz." dedi.

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kulüp tarafından ayarlanmadığını vurgulayan Dalman, "Gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Dalman ayrıca 29 Ocak Salı günü Arsenal'e konuk olacakları 24. hafta maçına ilişkin "Fikstürde değişiklik olursa çok şaşırırım." yorumunu yaptı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Arjantin'de yayım yapan Ole gazetesi, 28 yaşındaki golcünün izine hâlâ rastlanılamayan uçaktayken arkadaşlarına WhatsApp üzerinden gönderdiği sesli mesajların kaydını yayınladı. İşte Sala'nın kayıtlara geçen son sözleri:

"Merhaba kardeşler, nasılsınız çılgın insanlar? Kardeş, ben gerçekten çok yorgunum. Nantes'ta pek çok işlem yaptım ve bir türlü bitmedi, bir türlü bitmedi, bir türlü bitmedi!