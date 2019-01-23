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Sala'nın kız arkadaşından olay yaratan iddia!

FRANSA HABERLERİ  | 23.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin kulüp başkanı Mehmet Dalman, futbolcuları Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi. Öte yandan Emiliano Sala'nın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair ise çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Sala'nın kız arkadaşından olay yaratan iddia!

Dalman, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Galler radyosuna yaptığı açıklamada, kulüp sahibi Vincent Tan başta olmak üzere yönetimin, takımın ve taraftarların şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından destek mesajları alıyoruz." dedi.

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kulüp tarafından ayarlanmadığını vurgulayan Dalman, "Gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Dalman ayrıca 29 Ocak Salı günü Arsenal'e konuk olacakları 24. hafta maçına ilişkin "Fikstürde değişiklik olursa çok şaşırırım." yorumunu yaptı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Arjantin'de yayım yapan Ole gazetesi, 28 yaşındaki golcünün izine hâlâ rastlanılamayan uçaktayken arkadaşlarına WhatsApp üzerinden gönderdiği sesli mesajların kaydını yayınladı. İşte Sala'nın kayıtlara geçen son sözleri:

"Merhaba kardeşler, nasılsınız çılgın insanlar? Kardeş, ben gerçekten çok yorgunum. Nantes'ta pek çok işlem yaptım ve bir türlü bitmedi, bir türlü bitmedi, bir türlü bitmedi!

Şu an parçalara ayrılacakmış gibi duran bir uçaktayım ve Cardiff'e doğru gidiyorum. Çok çılgınca. Yarın başlıyoruz ve öğleden sonra yeni takımımla antrenmana çıkacağım çocuklar.

Nasılsınız gençler? Her şey iyi mi? Eğer benden 1,5 saat içinde haber alamazsanız beni bulmaları için birilerini göndereceklerinden emin değilim. Korkmaya başladım."

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili araman faaliyetine yeniden başlandığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları için "Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanıldı.

"Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa'nın Nantes kentinde akıbeti henüz belli olmayan Sala için çok sayıda kişi meydanlarda toplandı. Meydanlarda toplanan kişiler ellerinde Sala'nın fotoğraflarını taşıdı ve meydana çiçekler bıraktı.

KIZ ARKADAŞINDAN OLAY YARATAN İDDİA

Öte yandan Sala’nın kısa bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair olayla ilgili futbol mafyasının araştırılmasını talep etti. 27 yaşındaki model, "Futbol mafyası araştırılmalı, çünkü bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Aileye saygısızlık etmemek için beklemeyi tercih ederim. Ama birkaç gün içinde söyleyeceklerimi söyleyeceğim” diye konuştu.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala nantes cardiff city Berenice Schkair

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