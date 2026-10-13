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Aziz Yıldırım ocak'ta gelecek demişti! Fenerbahçe yerine Çin'e gitti

Fenerbahçe'de altyapıyı yeniden yapılandırmak için gündeme gelen Belçikalı futbol direktörü Chris van Puyvelde'den sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ocak ayında göreve başlaması beklenen deneyimli ismin, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşarak kariyerine Asya'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Aziz Yıldırım ocak'ta gelecek demişti! Fenerbahçe yerine Çin'e gitti
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin altyapı yapılanmasında görev alması ve ocak ayında çalışmalara başlaması beklenen Chris van Puyvelde'nin yeni adresi belli oldu. Belçikalı futbol adamının Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

CHRIS VAN PUYVELDE ÇİN'İ TERCİH ETTİ

Aziz Yıldırım ocak ta gelecek demişti! Fenerbahçe yerine Çin e gitti 1

Gazeteci Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre Chris van Puyvelde, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece Fenerbahçe'nin altyapı projesi kapsamında adı geçen Belçikalı futbol adamının yeni görev yeri de netleşmiş oldu.

AZİZ YILDIRIM OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Aziz Yıldırım ocak ta gelecek demişti! Fenerbahçe yerine Çin e gitti 2

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün altyapı planlamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, van Puyvelde'nin ocak ayında göreve başlayacağını ifade ederek Belçikalı ismin genç futbolcuların yetiştirilmesi konusundaki tecrübesine dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPI PLANI ETKİLENECEK Mİ?

Aziz Yıldırım ocak ta gelecek demişti! Fenerbahçe yerine Çin e gitti 3

Van Puyvelde'nin Çin Futbol Federasyonu ile anlaşması, Fenerbahçe'de altyapı yapılanması için planlanan süreçle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Belçikalı futbol adamının başka bir göreve imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün altyapı projesinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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Aziz Yıldırım fenerbahçe
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