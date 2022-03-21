Berfu ve Eser Yenenler çiftinin esprili videosunu eleştiren Demet Akalın'a şok cevap!

Polemiklerin kraliçesi Demet Akalın son olarak hedefine Eser ve Berfu Yenenler çiftini aldı.

"ZORLA GÜNDEMDE KALMA ÇABASI"

Ünlü çiftin eğlenceli videosunu bir Instagram hesabı"Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yaparak paylaştı. Akalın paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayyy" yorumunda bulundu.

BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!

Berfu Yenenler, Akalın'ın buharlı ütü olayını anımsatarak instagram hesabından beyni kasteden ve "Use İt (Kullan)" yazan ürünlerden 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus .s.s" notuyla "beyinsiz" imasında bulundu.

"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı takipçilerinin gözünden kaçmadı..

