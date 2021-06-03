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Berfu ve Eser Yenenler'den esprili tatil pozu!

03.06.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu ve Eser Yenenler çifti, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacakları evlerine yerleşti. Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Yenenler çifti, ilk tatil pozlarıyla sevenlerini güldürdü.

Berfu ve Eser Yenenler'den esprili tatil pozu!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da kiraladıkları tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başı pozunu yayınladı.

Fotoğrafta kendine ve eşine photoshop ile karın kası ekleyen Yenenler, gönderisini; "Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz" diyerek paylaştı.

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Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan 37 yaşındaki ünlü oyuncu ise "Ufak dokunuşlar benim de hakkım" ifadelerini kullandı.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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