Berfu Yenenler bikinili pozunu paylaştı! Eser Yenenler ile dalga geçti

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler sık sık bikinili kareleriyle de dikkat çekiyor. Doğumdan sonra hızlıca formuna kavuşan Yenenler fit vücudunu paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Berfu Yenenler o anları paylaşırken eşi Eser Yenenler'in bakışını da paylaşmayı ihmal etmedi.



