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  4. Berfu Yenenler bikinili pozunu paylaştı! Eser Yenenler ile dalga geçti

Berfu Yenenler bikinili pozunu paylaştı! Eser Yenenler ile dalga geçti

22.06.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce ikinci kez doğum yapan Berfu Yenenler bikinili paylaşımıyla olay oldu. Yenenler bikinili poz koyduğu sırada eşi Eser Yenenler'in kendisine bakışını da paylaştı.

Berfu Yenenler bikinili pozunu paylaştı! Eser Yenenler ile dalga geçti

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.

Ekran Alıntısı

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler sık sık bikinili kareleriyle de dikkat çekiyor. Doğumdan sonra hızlıca formuna kavuşan Yenenler fit vücudunu paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

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Berfu Yenenler o anları paylaşırken eşi Eser Yenenler'in bakışını da paylaşmayı ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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