Berfu Yenenler'den takipçisine yanıt: Yine mükemmel bir yorum!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berfu Yenenler, kötü yorum yapan takipçisine cevap verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin paylaştığı son fotoğrafının altına; 'meme sorunsalı' mesajını yazdı.

Buna kayıtsız kalamayan 25 yaşındaki, iki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine yanıt verdi.



Yenenler, "Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!" ifadelerini kullandı.



