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Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı! "Bu hızla gidersek sekiz çocuk olabilir"

18.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ün kazanan Eser Yenenler oyunculuk ve sunuculuk alanında yıllar içerisinde kendisini geliştirdi. 2019'da Berfu Yıldız ile hayatını birleştiren Eser Yenenler, konuk olduğu bir programda 'sekiz çocuk' itirafıyla duyanları şaşırttı.

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı! "Bu hızla gidersek sekiz çocuk olabilir"

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler, konuk olduğu programda kullandığı ifadelerle duyanları şaşırttı. Eşiyle çektiği videolarla sosyal medyada zaman zaman gündem olan, Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adlı iki çocuk babası Eser Yenenler'den 'sekiz çocuk' itirafı geldi.

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

"BU HIZLA GİDERSEK SEKİZ ÇOCUK OLABİLİR"

Eser Yenenler, Okan Bayülgen'in programına konuk olarak katıldı. Bayülgen'in, "Sekiz çocuk var değil mi? İki çocuk var ama sekiz gibi görüyorum ben onu" sözleri üzerine espirili bir şekilde, "Evet şuan bu hızla gidersek sekiz olabilir de. Şuan iki tane var maşallah ama sekiz gücünde iki erkek çocuk yetiştiriyoruz." dedi.

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

"HALA ÜRETİM HALİNDE GİBİ DURUYORSUNUZ"

Sohbet espirili bir şekilde devam ederken Bayülgen Eser-Berfu Yenenler çifti için şunları söyledi: "Hala üretim halinde gibi duruyorsunuz. Siz sanki o kümese girdiniz... Bunlar evlendiler mi mandıra mı kurdular ben tam anlayamadım. Çünkü sanki böyle sadece evlenilmemiş de beraberce çocuk parkı, ana okulu, çiftlik açılmış... Bence son yıllarda Türkiye'deki, Allah nazardan saklasın, ideal evliliğin, evlilikteki çocuk oyununun, üremenin temsili gibi"

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

"KENDİMİ NE ZAMAN SANA BIRAKSAM ÇOCUĞUMUZ OLUYOR"

Eser ve Berfu Yenenler ikilisi Miss Turkey 2021 final gecesinin sunuculuğunu üstlenmişti. Geceye damga vuran olaylardan biri de ikilinin arasında geçen 'çocuk' muhabbeti olmuştu. Eser Yenenler eşine, “Bırak ben sunayım istersen” deyince Berfu Yenenler uzun süre gündem olacak o sözleri sarf etmişti: “Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor”

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler sözleriyle duyanları şaşırttı!

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler Okan Bayülgen
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