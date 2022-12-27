Berfu Yenenler'in paylaşımına yorum yağdı! "Doğal halin daha güzel"

Miss Turkey 2015'te 4. güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ve son dönemde de birlikte sahne alarak dikkat çekiyor.

2 çocuğu olan Berfu Yenenler zaman zaman pozlarına gelen olumsuz yorumları da ti'ye alarak içerikler üretiyor. Ünlü fenomen son olarak da siyah dantelli bir bluz içine daha spor tarzda bir tişört giydi.

Bu tarzı pek beğenilmeyen güzel ismin makyajı ve kırmızı ruju da takipçilerini mutlu etmedi.



Berfu Yenenler'i görenler "Kırmızı ruj bu kadar mı yakışmaz", "O kıyafet sana hiç olmamış", "Doğal halin daha güzel" yorumlarında bulundu.



