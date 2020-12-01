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Bergama Belediyespor'da Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 17'ye çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bergama Belediyespor'da Kovid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 17'ye çıktı

İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, yaptığı açıklamada, Bayrampaşa maçı öncesinde yapılan testlerde 4 futbolcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması için bir kez daha test yapıldığını kaydeden Üstün, "13 futbolcumuzun daha testi pozitif çıktı. İzolasyon süreci başlatılan futbolcuların tedavilerine başlandı. Kendilerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediyespor'un 3 Aralık Perşembe günkü Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelendi.

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