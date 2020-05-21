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Bergama çevre yolu inşaatı başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

İzmir Bergama’da, doğalgaz ve TOKİ Konutlarından sonra, çevre yolu inşaatına da başlandı.Kuzey Ege’nin gelişime açık merkezi konumundaki Bergama’da projeler bir bir hayata geçirilmeye başlandı.

İzmir Bergama’da, doğalgaz ve TOKİ Konutlarından sonra, çevre yolu inşaatına da başlandı.
Kuzey Ege’nin gelişime açık merkezi konumundaki Bergama’da projeler bir bir hayata geçirilmeye başlandı. İhale süreci tamamlanan çevre yolunun inşaatı start aldı.

Bergama şehir için trafiği rahatlayacak
7 bin metre uzunluğunda yapılacak olan ve toplamda 10 bin metre uzunluğa sahip olacak olan çevre yolu, inşaatı tamamlandıktan sonra Bergama’nın şehir içi trafiği rahatlayacak. Bergama-Soma Karayolu olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı’nda ki kamyon ve TIR gibi büyük tonajlı araçların trafiği çevre yolu üzerinden sağlanacak. Böylelikle Adnan Menderes Bulvarı şehir içi yol haline gelecek.

Adnan Menderes Bulvarı iç yol haline getirilecek
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun yapmış olduğu görüşmeler neticesinde günümüz şartlarına göre alt yapı ve geçişlerden oluşan sanatsal yapılara ilişkin ihtiyaçları karşılayacak yeni eklentiler yapıldı. Yeni çevre yolunun Bayatlı karşısından başladığını ifade eden Hakan Koştu, “Yine seçim vaatlerimiz arasında bulunan yeni TIR garajı ile çevre yolu bağlantımız yapılacak ve Göçbeyli-Ayaskent kavşak bölgesinden Kınık-Soma çevre yoluna bağlanacak. Böylece şehir içerisindeki TIR ve kamyon trafiği şehir dışına alınacak. Adnan Menderes Bulvarı’mızı iç yol haline getireceğiz" dedi.

İkinci etap olanak Adnan Menderes Bulvarı
Çevre yolu inşaatının tamamlanmasının ardından ihale kapsamında ikinci etap olanak Adnan Menderes Bulvarı’nın düzenlenmesine başlanacak. Yeniden sıcak asfaltla kaplanacak olan ve Soma yolu olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı’nın Bergama için yeni bir çekim merkezi haline getirileceğine dikkat çeken Başkan Koştu, “Yol, kaldırım, yeni peyzaj düzenlemesi, ışıklandırma, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile tarihi kentimiz Bergama’ya yakışır yeni bir prestij bölgesi oluşturacağız. Bir vatandaşımız kesintisiz bir şekilde Soma kavşağından yürüyüş veya bisiklet kullanmaya başladığında, devlet hastanemize kadar doya doya bu yolu kullanabilecek” diye konuştu.

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