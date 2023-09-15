YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

15.09.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenler ve akşamında Asklepion Antik Tiyatro’da gerçekleşen “Sakiler” grubu konseri ile kutlandı.

Bergama Hükümet Konağı önünde başlayan törende, Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptığı konuşmada, “101 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün bu cennet vatanımızda bağımsız bir millet olarak yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması bağımsızlığımızın miladı, ‘Bergama Baskını’ sonrası şanlı ordumuzun Yunan işgalcilerle savaşarak zafer elde etmesi milli ayaklanmanın ilk şanlı hadisesidir. Bergama Baskını’nında büyük kayıp veren Yunan askerleri geri çekilirken hem savunmasız vatandaşları katletmiş hem de yıkıp yağmalamışlardır. Kuva-i Milliye hareketinin ilk başladığı yerlerden biri olan Bergama’mızda atalarımız kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Kahraman Türk Ordumuz, Başkomutanlık Meydan Savaşı ardından Bergama’daki Kuva-yı Milliye ile birlikte düşmanı topraklarımızdan arındırmıştır. Bizim de Bergama Belediyesi olarak en temel vazifemiz, UNESCO Dünya Mirası şehrimizin şanlı geçmişinden aldığımız güçle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmaktır. Bu amaçla halkımızın desteği ile yaptığımız hizmetler sayesinde 4 buçuk yıl boyunca Bergama’mızda el değmediğimiz nokta kalmadı. Başta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımızla kadim kent Bergama’mızın kanayan yaralarını iyileştirdik. Doğal gaz, TOKİ, Çevre Yolu, Selinos Antik Kanal ve diğer restorasyon projeleri, halı sahalar, Zeytinpark, şanına yakışır sergiler, yapımı hızla devam eden Millet bahçesi, Çamlıpark, Gençlik Merkezi, Ağız Diş Sağlığı ve Yeni Sağlık Kompleksi ve daha bir çok projemizle, Bergama’mızı hep birlikte hizmetin öncü şehirlerinden biri haline getirdik. Atalarımızın canları pahasına bize emanet ettikleri şehrimizin gelişimi için tüm gücümüzle ve tüm imkânlarımızla hızla yol almaya devam edeceğiz” dedi.

2023 BERKSAV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

BERKSAV’ın kuruluşundan günümüze kadar düzenli olarak takdim ettiği Kültür ve Sanat Ödülleri programı bu yıl 34. kuruluş yıl dönümü ve Bergama’nın kurtuluş günü olan 14 Eylül tarihinde Bergama Belediyesi iş birliği ile Asklepion Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen tören ve Sakiler konseri eşliğinde coşkulu bir katılım ile gerçekleşti. İlk sanat ödülü albümlerinin çıkış şarkısı olan “Dünyadan Uzak” klibini Asklepion’da gerçekleştirerek çok sayıda kitleye ulaştıran “Sakiler” grubu ve solisti Hasan Gözetlik’e Berksav Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Altuğ, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından takdim edildi.

Bu yılki 2023 yılı BERKSAV Kültür Ödülü “Tabip Filozof Bergamalı Galenos adlı eseri ile Doç. Dr. Özcan Akdağ’a Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından takdim edildi.

2023 sanat ödülünün ikincisi ise Türkiye’de tüm zamanların en iyi dram filmi olan “Müslüm Baba” filmi ve 13 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek Bergama’da çekmiş olduğu ‘’Zübeyde” filminin yapımcısı Nuri Yıldırım’a, Bergama Kaymakamı Avni Oral tarafından takdim edildi.

Asklepion Antik Tiyatro’da BERKSAV 34. Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni ardından “Sakiler” grubu sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren “Sakiler” grubuna Asklepion’u dolduran Bergamalılar eşlik ederek doyasıya eğlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladıBursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı
Epilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybettiEpilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildiGaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Bergama

İzmir Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
13:12
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Özen eczanesi
Kemalpasa
Çarşi eczanesi
Torbali
Balkan eczanesi
Gaziemir
Yasemin bilgin eczanesi
Karabaglar
Yeni lokman hekim eczanesi
Buca
Mavi zambak eczanesi
Karabaglar
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.