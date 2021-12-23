YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi

Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi

23.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergama'ya parşömen için coğrafi işaret verildi

İZMİR (AA) - Bergama Ticaret Odası, selüloz kağıt bulunana kadar tarihte en önemli yazı gereci olarak kullanılan parşömen için coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Oda Başkanı Fikret Ürper, İzmir'in Bergama ilçesinde yeniden parşömen üretimi yapan Macit Gönlügür ile Sinan-Meltem Demirel çiftine ziyarette bulunarak coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Ürper, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret belgesinin, ürünün gerçek üreticisini korurken bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Daha önce Bergama kozak çam fıstığı ve Bergama graniti için coğrafi işaret belgesi aldıklarını anlatan Ürper, "Bugün ise bu sevinci Bergama kağıdı olarak da bildiğimiz parşömen için yaşıyoruz. Ocak 2020'de yaptığımız başvuru nihayet sonuçlandı ve artık parşömen de tescilli ürünler arasında yerini aldı." dedi.

Ürper, Bergama tulum peyniri için yaptıkları başvurunun da kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Tarihi kaynaklara göre parşömen, milattan önce 2. yüzyılda Mısır'dan Bergama'ya papirüs satışının yasaklanması üzerine Bergama Kralı 2. Eumenes döneminde bulundu ve buradan Bergama kağıdı (Charta Pergamena) ismiyle dünyaya yayıldı.

Parşömen, selüloz kağıdın bulunup yaygınlaşmasına kadar en önemli yazı gereci olarak kullanıldı. Parşömen, 2005'te Bergama Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde ilçede yeniden üretilmeye başlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldiLibya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Anahtar Kelimeler:
Bergama

İzmir Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Hazal Eczanesi
Aliaga
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.