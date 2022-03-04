"Bergen" filmi sanatçının memleketi Mersin'de izleyici ile buluştu

MERSİN (AA) - Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmi, memleketi Mersin'de sanatseverlerce izlendi.
Arabesk müziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan ve sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardından vefatına kadar olan öyküsünün aktarıldığı filmin bir alışveriş merkezindeki sinemada gösterimi yapıldı.
Çok sayıda sanatsever filmi izledi.
İzleyicilerden Uğur Şener, AA muhabirine, çok güzel bir film olduğunu, oldukça duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.
Fatma Borazan da yaşanmış bir olayı konu alan filmi çok beğendiğini belirterek, sinemaseverlere izlemeleri tavsiyesinde bulundu.
Yapımcılığını Orchestra Content'in gerçekleştirdiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini, Mehmet Binay ile Caner Alper üstlendi.
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