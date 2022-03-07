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Bergen filmi yasaklandı mı? Bergen filmi gösterime neden konmadı?

07.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filminin kaldırılıp kaldırılmadığı sorusu sosyal medyada gündem haline geldi. Bergen filmi için, sanatçıyı öldüren kocası Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde gösterime girmeme kararı alındığı öğrenildi. İlçede filmin vizyona girdiği ancak kaldırıldığı iddiası sonrası Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan açıklamada bulundu. Peki Bergen filmi yasaklandı mı? Bergen filmi gösterime neden konmadı? İşte merak edilenler...

Bergen filmi yasaklandı mı? Bergen filmi gösterime neden konmadı?

Kozan'da yaşamakta olan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen’in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen ’Bergen’ filmi, vizyona girdi. Filmin Kozan ilçesinde de vizyona girdiği fakat sonradan kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki Bergen filmi yasaklandı mı?

BERGEN FİLMİ YASAKLANDI MI?

Filmin vizyondan kaldırıldığı iddiaları ise Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini belirten Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İddiaları yanıtlayan Özgan, "Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül’ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir? Uçağın fabrikasını, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir? Doğu Roma’nın en önemli yıkımının altında Anadolu’ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" şeklinde konuştu.

’FİLM VİZYONA GİRMEDİ Kİ, ÇEVİK KUVVET GELSİN'

Ayrıca filmin Kozan ilçesinde vizyona girmediğini hatırlatan Özgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevik kuvvet gelip sinemayı kapattığı yönde iddialar ortaya atıldı. Tamamen asparagas. Film vizyona girmedi ki, çevik kuvvet gelsin. Beni arayanlara ’öyle uygun görülmüş’ dedim. Bunun altına ne aranıyor bilmiyorum. Yıllar önce yaşanmış bir hikaye, herhalde hukuk gerekeni yapmış. Bunun reklamını mı yapıyorlar acaba, daha çok izlensin diye. Benim kimseden çekinecek halim yok. Allahtan başka kimseden çekinmem, korkmam. Sadece neden budur. Burada gala da olmayacaktı. Rezerve edilmiş olabilir benim haberim yokken. Bana gelip söylediler, edebilirler vazgeçeriz. Bu normal ticaretin getirdiği bir şey."

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Bergen Farah Zeynep Abdullah
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