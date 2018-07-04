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Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son derece çirkin bir yorumda bulunan takipçisini ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Türkiye son birkaç gündür ardı ardına gelen çocuk ölümlerini konuşurken bu tarz haberlerin ve paylaşımların altına yapılan çirkin yorumlar bunları okuyanların adeta kanını donduruyor!

Buu yorumlar karşısında sessiz kalamayan ve sonunda tepkisini gösteren oyuncu Bergüzar Korel, yaptığı bir paylaşımın altına gelen yorumu ifşa etti ve şunları yazdı:

''GÖRÜN BU PİSLİĞİ''

''Yazdım yazdım sildim. Uzun zamandır en doğru kelimeleri bulmaya çalıştım beceremedim.

Ama bugün çocuk tacizi ile ilgili bir videonun altına yazılmış bu yorumu görünce artık dayanamadım ve ifşa ediyorum.

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Görün bu pisliği, fake (sahte) bu diyenler çıkabilir, o daha da acı, daha da pislik.

Ne olduk biz ben anlayamıyorum? Nasıl bir kötülük, çürümüşlük, kokuşmuşluktur sana bunu söyleten. Hiç mi sevilmedin? Bir çocuk hiç mi tutmadı parmağından? Hiç mi çiçek koklamadın mesela ya da hiç mi şükretmedin aldığın nefese? Hiç mi bir çocuğun gülen kahkahası umut olmadı hayatına? Kokuşmuşluğunla geberip gitmeni istiyorum sen ve senin gibilerin, karşıma çıktıkça paylaşacağım sizin gibi pislikleri, o meleklerin yerine sen neden nefes alıyorsun acaba?

Adalet bu dünyada seni de bulacak! O zaman bu kirli karanlık zihniyetinin cezasını çekeceksin! İnanıyorum!"

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