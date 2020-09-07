Bergüzar Korel çileden çıktı! 'Tek tek deşifre edeceğim'

Bergüzar Korel, SMA hastası çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı’na seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yaptığı çıkışlar sonrasında Korel’in pek çok yakın arkadaşı Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açtı. Ancak bazı isimler SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince ve bu da Bergüzar Korel’in kulağına gidince başarılı oyuncunun tepkisi sert oldu.

Korel, Instagram hesabının hikaye bölümünden yapılan bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyledi. Korel şunları yazarak isyan etti:

"Evlatlarıın kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamaşı yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim."

