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Bergüzar Korel'den hamilelik pozu: Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim

22.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Halit Ergenç ile tatil rotasını Çeşme'ye çeviren ve üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel'den yeni fotoğraf geldi. Korel plajda verdiği pozu, "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür." ifadeleriyle paylaştı.

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu: Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatili sürüyor. Bodrum ile Dalaman'ın ardından soluğu Çeşme'de alan ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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"YUVARLANA YUVARLANA 25 HAFTAYI BİTİRDİM"

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, tatilde kendilerine eşlik eden yakın arkadaşı Beyza Şekerci'ye poz verdi. Hasır şapkası ve siyah-beyaz desenli bikinisi ile objektif karşısına geçen Korel, kumsalda uzandığı fotoğrafını paylaştı. Bergüzar Korel'in, "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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