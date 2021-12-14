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Bergüzar Korel'den kızı Leyla ile yeni kareler! Ünlü oyuncu paylaşımında kuralını bozmadı

14.12.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü defa anne olma mutluluğunu yaşayan oyuncu Bergüzar Korel'in kızı Leyla 40 günlük oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, kızı Leyla ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Çocuklarının yüzünü sosyal medyadan göstermeyen Korel, son paylaşımında da kuralını bozmadı.

Bergüzar Korel'den kızı Leyla ile yeni kareler! Ünlü oyuncu paylaşımında kuralını bozmadı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını ise geçtiğimiz Kasım ayında kucaklarına aldı.
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Ali ve Han isminde iki çocukları olan ünlü çift, kızlarına ise Leyla adını koydu.

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"40 GÜN" NOTUYLA PAYLAŞTI

Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın 40. gününde yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

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Doğum sonrası ve evde kızıyla çekilen fotoğrafları paylaşan Korel, "40 gün" notunu yazdı.

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KURALINI BOZMADI

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Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzünü göstermeyen ve bu konuda herkesi uyaran ünlü oyuncu, yine kuralını bozmadı. Korel, kızı Leyla'nın yüzünü göstermeden çekilen kareleri paylaştı.

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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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